全国に44ある国立大学病院のうち、およそ7割が赤字。今年度は321億円と過去最大に膨らむ見通しです。高度医療に加え、医師の育成や研究・開発を担う「地域医療の最後の砦」が揺らいでいます。各病院で厳しい経営状況が続く中、黒字を維持している大学病院が鳥取にあります。そこで実践されていたのは「ロボット手術」とコツコツ地道に積み上げた「節約大作戦」。「攻め」と「守り」を両立させた独自の経営戦略でした。【写真で見る