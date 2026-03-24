記事ポイント横浜スタジアムの関係者入口正面エントランスにハイセンス製LEDディスプレイが設置された約190インチ相当の大画面を高輝度・軽量設計で実現し、高解像度の映像表現が可能2023年からユニフォームスポンサーを務めるハイセンスジャパンと横浜DeNAベイスターズの連携がさらに深まる 横浜DeNAベイスターズの本拠地・横浜スタジアムに、ハイセンス製LEDディスプレイが新たに導入されました。関係者入口の正面エントラ