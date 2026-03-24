アメリカとイランの衝突をめぐり、両国が今週中にも協議を行う可能性があると、アメリカメディアが報じました。トランプ大統領はイラン側と協議を進めているとしていますが、イランはこれを否定しています。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は23日、イスラエル当局者の話として、仲介国がアメリカとイランの協議の開催を調整していると報じました。早ければ今週中にも、パキスタンの首都イスラマバードで行われる可能性があ