記事ポイントさくら情報システムが「絆」のAXプランを2026年3月24日より提供開始中小・中堅企業を対象にAI活用の検討・導入初期段階を支援企業利用特有のリスクに配慮したAI活用規程・ルールの制定をサポート さくら情報システムが、IT企画伴走支援サービス「絆」において、AI活用支援を目的とした「AXプラン」の提供を2026年3月24日より開始しました。中小・中堅規模の企業・組織を対象に、AI活用の第一歩となる支援を届ける