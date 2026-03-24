3月23日、高知県梼原町の林道で道路工事の作業をしていた香川県の男性が高さ20メートルの場所から転落して死亡する事故がありました。警察によりますと3月23日の午前10時頃、高岡郡梼原町島中の林道で、斜面の法面工事をしていた香川県三豊市の会社役員・山路洋平さん（44歳）が、高さ20メートルの場所から転落する事故がありました。この事故で、山路さんは全身を強く打って高知市内の病院に運ばれましたが、約5時間