子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身の公式ブログを更新。連日悩まされていた薬アレルギー（薬疹）の現況について、明かしました。 【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん「両ひじから掌まで痒くて痒くて落ち着かない」「夕食も作れる自信がなくて出前にしちゃいました」先日、古村比呂さんは「処方された抗生剤の薬アレルギー」のため、「蕁麻疹（じんましん）」が発症。皮膚の「赤み