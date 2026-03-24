日本の国旗を侮辱する目的で傷つける行為を処罰する「国旗損壊罪」の制定をめぐり、自民党の小林政調会長は議員立法で成立をめざす考えを明らかにしました。自民党小林政調会長「（国旗損壊罪は）議員立法として国会に提出できるように、しっかりと検討を進めていきたいと思っております」自民党の小林政調会長はきょう、党の会合で、国旗損壊罪の制定に向け、党のプロジェクトチームを今月中に設置すると表明しました。そのうえ