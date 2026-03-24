記事ポイント会津天宝醸造のロングセラー「鯛みそ」が2026年4月よりパッケージをリニューアル国産天然鯛のみを使用した甘口仕立てで、参考小売価格は660円（税込）鯛を想起させるピンク基調のデザインに一新し、「国産天然鯛使用」を前面に表示 会津天宝醸造から、ロングセラー商品「鯛みそ」のパッケージリニューアルが発表されました。国産天然鯛の風味を活かした人気商品が、より上質なデザインへと生まれ変わります。会津