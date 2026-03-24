高知市内の公立小中学校で1年の締めくくりとなる修了式が3月24日に行われました。高知市の一ツ橋小学校では24日、体育館に全校児童、約290人が集まり1年の締めくくりとなる修了式が行われました。式では各学年の代表者が学年の修了証書を受け取った後、5年生の児童が代表して挨拶しました。■児童代表「6年生がいなくなり4月からは5年生が全学年を背負っていくことになります。5年生も頑張るのでみなさんも協力してください。楽し