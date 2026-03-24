新年度予算の年度内成立が厳しさを増す中、片山財務大臣は11日分の暫定予算の編成作業を進めると明らかにしました。片山さつき 財務大臣「予算の空白は一日も許されないため、不測の事態に備えて関係各省庁のご協力を得つつ、暫定予算の編成作業を進めたい」片山大臣はけさ、予算案が自然成立する11日分の暫定予算の編成を進めると明らかにしました。新年度予算をめぐって高市総理は年度内の成立を目指していますが、野党側は