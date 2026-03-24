記事ポイント1000年後の地球が舞台のSF VRシューティング『The Last Resort』体験版がMeta Quest向けに登場2021年出版の大藤崇氏による原作小説をベースにした没入型FPS無料で課金なし、Meta Quest 2以上に対応 マグノロスワークスおよびプロディジが、Meta Quest向けVR FPS『The Last Resort』の体験版を2026年3月21日に公開しました。2025年9月の東京ゲームショウ2025で初公開された本作が、ついにMeta Questでプレイできる