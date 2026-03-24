番組開始20周年の節目に新MC（インタビュアー）が作家・金原ひとみ、音楽クリエイター・ヒャダインに交代するテレビ東京の経済トーク番組『カンブリア宮殿』のリニューアル第1回（4月2日）のゲストが伊藤忠商事会長CEOの岡藤正広氏に決まったことが24日、発表された。【画像】カッコいい！4月2日にリニューアルしてスタートする『カンブリア宮殿』のロゴ岡藤氏は2010年の社長就任以来、伊藤忠の業績を急成長させた立役者。この