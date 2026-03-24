記事ポイント「ぷちきゅあ」と「たまごっち」30周年のコラボ商品がプレミアムバンダイに登場パステルピンクとパステルイエローの2色展開で、お世話できるぷちきゅあは30キャラクター以上各5,500円（税込）で2026年5月14日まで予約受付中 プレミアムバンダイにて、「ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜」と「たまごっち」30周年のコラボ商品『ぷちきゅあっち』の予約受付が実施されています。カラー液晶・充電式の「Tamagotchi nan