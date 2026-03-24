8月8日（現地時間）にアメリカ・ロサンゼルスで開催される音楽フェス『HEAD IN THE CLOUDS Music ＆ Arts Festival』に、アーティストグループ・XGがセカンドヘッドライナーとして出演することが決定した。【ライブ写真】ワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』福井公演のステージショットがたっぷり！『HEAD IN THE CLOUDS Music ＆ Arts Festival』は、アジア系アーティストの活躍を世界に発信してきたレーベル「88risin