映画 『神様のカルテ』やテレビ朝日のドラマ 『再会〜Silent Truth〜』などを手がけた深川栄洋監督の完全自主制作映画『あなたの息子ひき出します！』が、今秋に劇場公開される。あわせて、シンガーソングライターの石崎ひゅーいが本作のために書き下ろした新曲「手品」が主題歌に決定したことが発表された。【画像】フライヤーのデザイン（表・裏）『神様のカルテ』などのヒット作を手がけてきた深川監督が、「今、本当に撮り