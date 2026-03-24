元AKB48で女優の高城亜樹（34）が23日放送のフジテレビ「けるとめる」（月曜後11・00）にゲスト出演。義姉の人気女優、モデルと共演を果たした。高城の夫はサッカーJ1清水のDF高橋祐治。祐治のどんなところにドキドキを感じるかと問われ、「あのクシャッと笑った笑顔からのたくましい太腿でございます」と回答してのろけてみせた。さらに番組には祐治の姉にあたる女優の高橋メアリージュン、モデルの高橋ユウもそろって登場