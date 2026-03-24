元宝塚歌劇団・雪組トップスターの望海風斗が、2027年に再演されるミュージカル『イザボー』の主演を続投することが決まり、24日にこのほかキャストが一挙発表された。【写真】大河ドラマ『べらぼう』では…花魁に扮した望海風斗『イザボー』は、「日本発のオリジナルミュージカルを世界へ」をテーマに、ワタナベエンターテインメントと劇作家・末満健一がタッグを組む「MOJOプロジェクト（Musicals of Japan Origin project）