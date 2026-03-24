東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール、ディズニーリゾートラインが7月27日、開業25周年を迎える。きょう24日、東京ディズニーリゾート公式YouTubeおよびディズニーリゾートライン特設サイトにて、スペシャルムービーが公開された。【動画】貴重なシーンが満載！ディズニーリゾートライン、特別映像同ムービーは、50秒の映像にディズニーリゾートラインの誕生から現在にいたるまでの軌跡と同リゾートの変わらない思