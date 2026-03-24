西武・冨士大和投手（19）が23日に育成から支配下選手登録され、埼玉県所沢市内の球団事務所で会見した。冨士は「目標にしていたところなので凄くうれしい。最終的にはチームを代表する投手になりたい」と決意を口にした。冨士は埼玉県さいたま市出身。大宮東高から24年育成ドラフト1位で入団。兄でロッテの冨士隼斗投手（24）からは「おめでとうと力強い言葉で言われた。うれしかったですし、兄弟対決も近づいているので頑張