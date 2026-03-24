「大和証券Mリーグ2025-26」、3月23日の第1試合でKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が、苦しい展開の中でも変幻自在な表情を見せ、対局を華やかに彩った。【映像】「芸術点高い！」と言われた岡田紗佳のリアクション祭り場面は東3局1本場。岡田は5400点持ちのラス目と苦戦を強いられていたが、親番で起死回生のチャンスが巡ってくる。配牌で2面子が完成し、両面・カンチャンと面子候補が揃った好手。わずか7巡目、一盃口