飼い主が撮影していることを確認した柴犬。最後に美脚を披露する様子が、SNSで話題となっている。【映像】美脚を披露する瞬間（実際の映像）こちらをチラリと見て、そのまま通り過ぎるかと思ったら…。「どう？私の足かっこいいでしょ？」と、見事なポージングで美脚をアピールする柴犬の花ちゃん（12歳）。飼い主が撮影をしていることに気が付いたのか。体を隠しながらも自慢の足を残して、まるで見せつけているようだ。今