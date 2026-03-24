富山県内で、去年1年間にインターネットなどを利用したサイバー犯罪の検挙件数は、過去最多となりました。県警察本部によりますと、去年1年間に県内で検挙されたインターネットを利用した犯罪は169件と、前の年に比べて2件増え、過去8年で最多となりました。内訳は、主に特殊詐欺に悪用される他人名義の銀行口座や、ネットバンキングのIDなどを売買、貸し借り、譲渡する犯罪が30件と最も多くなりました。また、