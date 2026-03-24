就職情報会社が開いた合同説明会で掲示板を見る学生ら＝2025年2月、千葉市政府は24日、就職活動の日程ルールが守られておらず、学生の学業と就活の両立に支障が出ているとして、経済団体に順守を要請する文書を発出した。黄川田仁志共生社会担当相は記者会見で「就活の早期化や長期化が進み、日程ルールが形骸化している」と述べた。2028年度以降に卒業を迎える学生らの就活ではルールの見直しを検討する考えを示した。政府は