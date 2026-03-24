昨夜、富山市で住宅を焼く火事がありました。この火事によるけが人はいませんでした。警察と消防によりますと、きのう午後8時半ごろ、富山市水橋下砂子坂の会社員、池田泉巳さん（68）の家から火が出ているのを近所の人が見つけて「二階建ての住宅が燃えている」と消防に通報しました。消防が消火にあたり、火はおよそ2時間後に消し止められました。火事が起きた時、池田さんは家にいましたが、逃げ出して無事でした。また、池田さ