俳優の田丸麻紀が23日、自身のアメブロを更新。自身の身体に感じている“変化”や、自宅の様子についてつづった。【画像】「温泉かと…」反響を呼んだ田丸麻紀の自宅浴槽田丸は「今日は次男の喘息定期検診」と書き出し「ずいぶん良くなってきた」としつつも、「アレルギーは特になくとも この花粉の時期は不安定になるらしく」と次男の様子を報告。「気をつけよ」と気を引き締める様子をつづった。続けて「久しぶりに本屋さ