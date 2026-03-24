国会での審議が続いている来年度予算案について、今年度中に成立しない場合に備えて、政府は暫定予算の編成作業に入りました。片山財務相「予算の空白は1日も許されないため、不測の事態に備えて、関係各省庁のご協力を得つつ、暫定予算の編成作業を進めたいと考えておりまして先ほどの閣議において、財務大臣の私からその旨を申し上げた」年度末が迫る中、片山財務相は現在、参議院で審議が続いている来年度予算案について、暫定