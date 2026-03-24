女の子とゴールデンレトリバーの仲睦まじい光景が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で47万回再生を突破し、「待ってる姿が可愛すぎます」「なんだ？この癒しの光景は…」「幸せな気持ちになりました」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：ご飯の準備をしていたら、1歳の女の子と大型犬が…勘違いする光景】 わんこのご飯を調理！ YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴӦ