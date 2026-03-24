おばあちゃんへパンを届けるわんこの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で67万回再生を突破し、「本当にお利口さん」「健気な姿に泣いた」「世界一かわいい配達屋さん」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『わたしが持ってく！』おばあちゃんに"焼き立てのパン"を届ける大型犬→あまりに可愛い『配達員』】 おばあちゃんにパンをお届け♡ YouTubeチャンネル「ラブラド