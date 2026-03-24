阿賀野市の遊園地・サントピアワールドが冬季の休園を経て今シーズンの営業を開始しました。アトラクションを楽しむ人の笑顔が戻ってきた一方、園が頭を抱えているのが燃料費の高騰の問題です。この日を待ちわびたかのように開園とともに多くの人が入場しました。阿賀野市の遊園地「サントピアワールド」です。3月20日、冬の休園を経て今シーズンの営業をスタートさせました。さっそく多くの人がア