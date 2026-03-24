岡山市はきょう（24日）、2026年（令和8年）4月1日付けの人事異動を発表しました。異動・昇任の合計は1,645人となっています。 【名簿一覧を画像でみる】岡山市職員人事異動速報2026年4月付けアリーナ整備体制の強化など 今回の人事異動では、危機管理体制の強化を目的として危機管理を担当する理事が新設されました。 アリーナ整備の推進に向けては、スポーツ振興課内に「アリーナ整備推進室」を