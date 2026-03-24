7月31日に公開されるディズニーの実写映画『モアナと伝説の海』の本予告が公開された。 参考：ディズニーGMが明かす『ズートピア2』大ヒットの舞台裏“失敗できない”2026年の展望も 南の島と大海原を舞台に、“海に選ばれた少女”モアナの姿を描き、2017年に日本公開された長編アニメーション『モアナと伝説の海』。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす海と特別な絆で結ばれた少