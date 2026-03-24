ルフトハンザグループとミュンヘン空港は、ミュンヘン空港ターミナル2を拡張する。サテライトを東側に直角に接続する「T字型ピア」として拡張し、2035年に開業する。年間処理能力は1,000万人増加する。ルフトハンザグループは、長距離路線用機材の配備を拡大する。両社は、1990年代初頭からパートナーシップを開始し、2003年のターミナル2開業に合わせ、共同事業を開始し、運営会社にはミュンヘン空港が60％、ルフトハンザグループ