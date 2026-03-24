ダイソーで見つけた『化学ぞうきんからっぷきん』という商品が、なかなか優秀で感動しました！細かい繊維でホコリや髪の毛などの汚れを絡め取り、しっかりと吸収。ホコリがたちにくく衛生的にお掃除できるのも嬉しいポイントです！しかも両面使えるから経済的。使い終わったらゴミ箱にポイできて楽ちんですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：化学ぞうきんからっぷきん価格：￥110（税込）サイズ（約）：27cm×20cm