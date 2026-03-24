セリーヌ（CELINE）は、パリ・ファッションウィークにて2026年秋冬コレクションを発表しました。クリエイティブ・ディレクターのマイケル・ライダー（Michael Rider）による今季は、「コンセプト」という枠組みそのものを拒む姿勢から始まっています。Courtesy of CELINEライダーがまず掲げるのは、「自信」という言葉です。それを率直に表現すること、そして皮肉を介さずにスタイルを語ること。戦略ではなく直感を、計画ではなく