アップルは、毎年開催しているの世界開発者会議「Worldwide Developers Conference（WWDC）」を6月8日～12日の日程で開催すると発表した。オンラインを中心に展開され、初日の8日にはApple Parkで基調講演も実施される。 最新ソフトウェアとAIの進化を披露 「WWDC26」は、6月8日の基調講演と「Platforms State of the Union」で幕を開ける。1週間にわたり、100を超えるビデオセッション、インタラクティブなグル&