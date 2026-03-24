県は、精密な地形図から割り出した『土砂災害が発生するおそれがある箇所』を新たに公表しました。 土砂災害のおそれがある箇所として24日に公表したのは、県内の急傾斜地と土石流の危険がある場所あわせて3951カ所です。県はこれまで『土砂災害警戒区域』を指定して注意を呼びかけてきましたが、近年 警戒区域に指定されていない場所でも土砂災害が起きているため、精密な地形図を分析して新たに危険箇所を割り出しました。