新潟市は、2024年に市内の小学校の給食でアレルギー食材を食べた児童が体調をくずして入院する事故があり、確認を怠った教員を処分したと発表しました。 新潟市教育委員会によりますと、2024年10月、市立小学校の給食でアレルギーのある児童が本来食べられない食材を使ったおかずを食べました。この児童は体調をくずして病院に救急搬送され、1日入院しました。その後、回復したということです。新潟市は、食材や学