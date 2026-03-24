これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報、中越・下越・佐渡の広い範囲に乾燥注意報が発表されています。中越・下越・佐渡では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。 ◆24日(火)これからの天気 このあとも広い範囲で晴れるでしょう。 夜は雲が増えるところはありますが、天気のくずれはなさそうです。 降水確率は、夜にかけて20%以下と各地