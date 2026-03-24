メジャー2年目にして早々と真価が問われる佐々木(C)Getty Images数字上は周囲を納得させるには至らなかった。しかし、だからこそ、先発ローテーションとして抜擢された意味は重い。ドジャースで2年目を迎えた佐々木朗希だ。【動画】奪三振力は圧巻今春に磨きがかかる佐々木の魔球をチェック現地時間3月22日、ドジャースを率いるデーブ・ロバーツ監督は、2026年シーズンの開幕ローテーションについて言及。「最初の2カードの