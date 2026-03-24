お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告が２４日までにＸ（旧ツイッター）を更新。バウムクーヘンを販売している「クーヘンＳＡＩＴＯ」の販売予定を告知するとともに、自身の名前を語る偽アカウントに注意を喚起した。斉藤被告は「コチラです！宜しくお願いします！」とつづり、２４日から２６日に埼玉・東松山市、３１日から４月５日に新潟市の店舗で販売すると伝えた。予定には「本人来店」「写真撮