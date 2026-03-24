馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はテンジンショウグンが勝った１９９８年の日経賞を取り上げる。単勝３万５７７０円の最低人気馬が突き抜けた超有名な大荒れレース。鞍上は穴男で有名な江田照男騎手だった。中山競馬場に春の嵐が吹き荒れた。真っ先にゴールに飛び込んだテンジンショウグンにスタンドは騒然。前走まで障害戦に出走していた８歳の高齢馬が何と春の天皇賞を目指すエリートたち