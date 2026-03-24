24日の東京株式市場は、中東情勢の緊迫化をめぐる懸念が和らぎ、日経平均株価は23日の大幅下落から一転して値上がりしています。平均株価は、一時1100円を超えて上昇しました。要因は、アメリカのトランプ大統領がイランの発電所などへの攻撃を延期すると表明し、軍事的緊張への警戒感が和らいだことです。23日のニューヨーク市場では、1バレル＝100ドル近辺と、高値をつけていた原油先物価格が一時84ドル台まで下がった一方、ダウ