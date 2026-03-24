タレントやキルト作家として活躍しているキャシー中島（74）が、24日までに自身のSNSを更新。亡き母を思い浮かべながら作ったというキルト作品を紹介した。【写真】「20年ほど前に作った」キャシー中島が亡き母を思い浮かべながら作ったキルト作品日々の投稿で、さまざまなキルト作品を披露しているキャシーだが、この日は「カーネーションのリース」と赤やピンクのカーネーションをリース状に描いたキルトを披露。作品につ