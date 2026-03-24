法人税およそ4700万円を脱税したとして、千葉県柏市の住宅工事会社と代表が刑事告発されました。東京国税局から告発されたのは、戸建て住宅の塀の工事や解体をおこなう「進建」と菅野雄一代表です。関係者によりますと、菅野代表は複数の取引先にウソの領収書を作成させ、架空の外注費を計上するなどして、2023年までの2年間でおよそ1億9100万円の所得を隠し、法人税およそ4700万円を脱税した疑いが持たれています。脱税したカネは