人気漫画『ポプテピピック』などで知られる漫画家・大川ぶくぶ氏が、自身のXを更新。漫画『ジョジョの奇妙な冒険 Part3 スターダストクルセイダース』のイラストを投稿した。【画像】原作の雰囲気出てる！ぶくぶ先生が描いた『ジョジョ』承太郎＆花京院イラスト定期的にアニメ・漫画・ゲームのイラストを投稿しているが、今回は『ジョジョ』第3部のキャラ・空条承太郎と花京院典明のイラストを公開。漫画風なコマ割りで描かれ