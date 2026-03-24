アメリカのトランプ大統領は23日、イラン側と対話を行ったと明らかにし、核開発の放棄など約15項目で協議を進めていると述べました。複数のメディアは、今週にもパキスタンで対面交渉が行われる可能性を報じていますが、イラン側は協議を否定しています。アメリカ・トランプ大統領：イランは本気だ。イランは解決を望んでおり、我々はそれを実現させる。最終的に合意に至る可能性は非常に高いと思っている。トランプ氏は23日、イラ