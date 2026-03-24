７月で退社を発表したフジテレビの竹内友佳アナウンサーが２４日、同局系昼のニュース番組「ＬｉｖｅＮｅｗｓｄａｙｓ」（月〜金曜・午前１１時３０分）に出演。同局アナとして最後のテレビ出演となった。月、火曜を担当していた竹内アナ。「今日私たち２人がお伝えするのは最後になります」と話し、同じく月・火曜担当の安宅晃樹アナが「来週から月曜と火曜は梅津アナウンサーと上中アナウンサーが担当します。ありがと