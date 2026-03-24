ベネズエラに5-8で敗れ、ベスト8でWBCを去ることになった侍ジャパン。“連覇”という重責を背負いながら、戦い抜いた侍ジャパンには称賛が寄せられたが、結果に満足しない声も上がっていた。【写真】まさに“代表級”！サッカー代表ユニ姿が美しすぎる女優陣サッカー日本代表の贅沢すぎる広告そんな中、次なる期待は“侍ブルー”に寄せられているという。「6月11日から、サッカーワールドカップが開催します。本大会はアメリカ