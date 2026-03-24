俳優の鈴木福（21）が24日までに更新された俳優・亀梨和也（40）のYouTubeチャンネルにゲスト出演。イタリアで起こったまさかのエピソードを明かした。この日は、亀梨の実家で「鈴木福とのおうちご飯企画」が配信された。食事の準備をする中で、鈴木が昨年プライベートでイタリア旅行した際のエピソードを語り始めた。友人とのプライベート旅行でイタリア・ミラノのガッレリアという名所に行ったという。そして床にある牡牛