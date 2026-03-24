法務省は24日、全国の法務局に2025年に寄せられた人権侵害相談のうち、救済手続きを開始した「人権侵犯事件」は前年より740件少ない8207件だったと発表した。このうちインターネットの書き込みに関連する内容は138減の1569件で、依然として多いという。ネット関連の内訳はプライバシー侵害が最多の503件で、被差別部落の明示などの事案494件、名誉毀損348件と続いた。特定の民族や人種に向けたヘイトスピーチは54件だった。